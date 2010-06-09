Янукович: средства МВФ не пойдут в бюджет

Украина не будет использовать средства Международного валютного фонда для финансирования государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРВАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

По словам главы государства, средства МВФ будут направлены на стабилизацию финансового сектора Украины.

«Для нас это очень важно, потому что стабильность финансовой системы дает возможность развития производства и экономики в целом», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что динамика, которая сегодня наблюдается в финансовом и бюджетном секторе Украины, а также в целом в украинской экономике, будет способствовать выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Он поблагодарил представителей МВФ за то, что они приехали в Украину и согласились вместе с ним разобраться с ситуацией и принять необходимые решения.

«Мы внимательно мониторим ситуацию, которая происходит в финансовом секторе Украины и в целом в экономике», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он проинформировал представителей МВФ, что сегодня наблюдается оживление экономики. В частности, ВВП возрос на 4,8%, промышленное производство – на 12,6%, доходы бюджета за 5 месяцев увеличились на 8,8%.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, этому способствовала, в том числе, и жесткая экономия бюджетных ресурсов, и их эффективное использование.

В то же время он заметил, что есть еще много нерешенных вопросов.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил о предложенной им Программе экономических реформ, в которой заложены пути решения многих проблем.

Так, он заметил, что до конца текущей сессии Верховная Рада примет несколько важных законопроектов, в том числе, законопроект, регулирующий работу Национального банка Украины.

В свою очередь, П.ТОМСЕН отметил важность улучшения экономической ситуации в Украине. «Это хорошо, что наблюдается оживление экономики и увеличение доходов бюджета», - сказал он.