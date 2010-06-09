Янукович подпишет закон о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует подписать закон о государственных закупках, принятый парламентом на минувшей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Атанасисом АРВАНИТИСОМ и заместителем директора Европейского департамента МВФ Полом ТОМСЕНОМ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он подпишет этот документ еще во время пребывания представителей МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом предложений Президента и Кабинета министров Закон «Об осуществлении государственных закупок».

Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 – от Кабмина.