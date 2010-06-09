Экономист: снижение ставок НБУ не отразится на процентах по кредитам

Снижение ставок Национального банка практически никак не отразится на уровне процентных ставок по кредитам в банковской системе Украины.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, считает он, снижение ставок может повлиять на государственные банки, которые могут принимать участие в трехсторонних проектах (с участием банка, НБУ и правительства) по финансированию государственных компаний и разных государственных проектов.

Как отметил А.БЛИНОВ, решение НБУ о снижении учетной ставки отражает его реакцию на снижение темпов инфляции. Поскольку показатель инфляции в годовом выражении в мае 2010 года сократился до уровня 8,5%, учетная ставка НБУ стала существенно положительной в реальном выражении. Если сопоставлять номинальную ставку с текущим уровнем инфляции, то реальная учетная ставка составляет 1,75% годовых. Это дало украинскому центральному банку основания формально ослабить денежно-кредитную политику путем снижения ставок.

При этом, по мнению экономиста, данное ослабление денежно-кредитной политики носит именно формальный характер. Учетная ставка сама по себе мало влияет на рынок. Она используется преимущественно для начисления штрафов и пени, так что ее снижение, в частности, несколько поможет тем, кто допускает просрочку платежей по своим обязательствам.

Как отметил А.БЛИНОВ, ставки овернайт - это те ставки, по которым НБУ кредитует коммерческие банки. Но есть два аспекта, в связи с которыми их снижение практически не имеет значения для рынка. С одной стороны, спрос коммерческих банков на кредиты от НБУ ограничен. Банковский сектор на данный момент имеет высокую ликвидность, а рыночные ставки по кредитам овернайт составляют 1,5%-3%. Общий объем кредитов овернайт от НБУ за последний месяц был нулевым, так что данные ставки попросту не работают. По другим линиям рефинансирования Нацбанк также практически ничего не одалживает банкам, о чем красноречиво говорит статистика за май.

С другой стороны, добавил экономист, НБУ сегодня не готов много одалживать банкам. Центробанк сегодня проводит денежную эмиссию практически полностью либо посредством валютного канала (через интервенции на валютном рынке), либо поддерживая бюджет перечислением своей «квазиприбыли», либо же через выкуп ОВГЗ в рамках рекапитализации банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 8 июня т.г. снизил учетную ставку с 10,25% до 9,5%. Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №14-011/2460-9574 от 8 июня. Согласно документу, соответствующее решение было принято с учетом определенного улучшения макроэкономической ситуации в стране.

«Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе-мае 2010 года, прогнозные показатели экономического и социального развития Украины и денежно-кредитного рынка, правление Национального банка Украины обращает внимание на определенное улучшение макроэкономической ситуации», - говорится в письме НБУ.

В документе указывается, что снижение учетной ставки до 9,5% проводится «с целью содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики».