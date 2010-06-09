Литвин надеется, что ВР примет Бюджетный и Налоговый кодексы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что до конца текущей сессии парламент примет в целом новые Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сегодня на пресс-конференции в Черкассах В.ЛИТВИН сообщил, что во вторник Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

По словам руководителя парламента, он направил законопроект в соответствующие профильные комитеты для подготовки его к рассмотрению в сессионном зале, а также обратился в научно-экспертное и юридическое управления с просьбой предоставить заключения относительно этого документа.

Учитывая то, что законопроект определен как безотлагательный, В.ЛИТВИН выразил надежду, что на следующей пленарной неделе он будет включен в повестку дня с тем, чтобы Комитет ВР по вопросам бюджета мог готовить этот документ к рассмотрению в Верховной Раде.

«Я рассчитываю, что сегодня в парламент также поступит проект Налогового кодекса, по крайней мере, такая договоренность у нас была», - также отметил В.ЛИТВИН.

«Если мы в парламенте найдем общий язык, общую позицию и проявим ответственность, то сможем на протяжении месяца принять эти законопроекты в целом, что, в свою очередь, даст основания Кабинету министров разработать бюджет на следующий год на новой основе», - сказал председатель Верховной Рады.

В.ЛИТВИН высказался за изменение существующей системы формирования бюджета, по которой «регионам становится выгодно быть дотационными». По словам руководителя парламента, из 27 регионов Украины лишь 11 производят больше, чем потребляют; 5 регионов потребляют на 25% больше, чем производят, и 11 регионов потребляют от 35 до 50% больше, чем производят.

Такая система, подчеркнул он, приводит к потере на местах какой-либо мотивации зарабатывать, поэтому существует необходимость «пересмотреть налоговую базу и подойти к формированию бюджета на новых принципах, чтобы каждый регион знал, в каких объемах может оставлять у себя то, что он заработал, и сколько может потратить на себя».

«Если мы выйдем на положительное решение по упомянутым документам, это будет огромный качественный сдвиг в организации экономической жизни государства», - подытожил В.ЛИТВИН.