Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9170/7,9220, к 12:00 цены понизились до 7,9165/7,9200. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9160/7,9195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9185 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2495/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2489/0,2490. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2488/0,2489. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7900 (-0,0670).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,1925/1,2000. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4805/9,4890, к 12:00 цены ушли вниз – 9,4555/9,4660. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,4920/9,5025.