НБУ готов отсрочить требования по повышению уровня охраны

Национальный банк Украины готов отсрочить требования по повышению уровня охраны для отдельных банков.

Об этом говорится в письме Нацбанка №11-212/2986-9460, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, НБУ в своем Положении о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины существенно повысил требования к технической оснащенности помещений банков и транспортных средств, задействованных при перевозке наличности. Также НБУ установил предельные сроки для их выполнения. В свою очередь представители банков и банковских ассоциаций неоднократно заявляли, что выполнение требований регулятора будет чрезвычайно затратным для банков.

В вышеуказанном письме на обращение банкиров Нацбанк заявил: «…Определена возможность на протяжении 2011 года рассмотреть для тех отдельных банков, которые в результате финансовых трудностей, связанных с глобальным экономическим кризисом, не имеют возможности своевременно выполнить требования Положения, продлить сроки выполнения отдельных его требований при условии обязательного установления видеонаблюдения до конца текущего года».

Напомним, правоохранительные органы уделяли особое внимание состоянию охраны банковских учреждений в конце 2009 – начале 2010 года после участившихся случаев нападения на отделения банков.