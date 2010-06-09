Кабмин выделил 75,7 млн. грн. для ликвидации последствий стихии

Правительство из резервного фонда выделило 75,7 млн. грн. для осуществления безотлагательных мер по ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося 15-20 мая и 3-4 июня на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства.

Согласно решению, из резервного фонда государственного бюджета Закарпатской облгосадминистрации выделено 21,2 млн. грн., Ивано-Франковской, - 19 млн. грн., Львовской, – 26 млн. грн., Черновицкой, – 9,5 млн. грн.