Налоговая милиция Киева провела обыск в банке «Велес»

Сотрудники налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах провели обыск в помещении АО «Банк «Велес».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации Киева.

Согласно сообщению, по материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и «налоговых ям», с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства.

«Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций со знаменитым «оптическим стеклом», цена которого во время многочисленных перепродаж увеличивалась более чем в 100 раз», – отмечается в сообщении ведомства.

Следствие по делу продолжается.

Справка УНИАН. Банк «Велес» является правопреемником банка «Отчизна», зарегистрированного Нацбанком в апреле 1997 года, который, в свою очередь, был создан путем реорганизации банка «Корн», зарегистрированного в марте 1994 года.