Золото теряет в цене
11:01, 10 июня 2010Финансы
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1232,2 долл. за тройскую унцию
Золото подешевело на торгах в среду, 9 июня, на фоне продаж драгоценного металла, вызванных недавним ралли на рынке, в ходе которого стоимость золота установила очередной рекорд, сообщает Bloomberg.
Августовский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подешевел на 1,1% - до 1232,2 доллара за тройскую унцию.
На торгах во вторник контракт установил исторический рекорд, подорожав до 1254,5 доллара за унцию на фоне опасений обострения долгового кризиса в Европе и его распространения на крупные экономики региона, в частности, на Великобританию.
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