Золото теряет в цене

Золото подешевело на торгах в среду, 9 июня, на фоне продаж драгоценного металла, вызванных недавним ралли на рынке, в ходе которого стоимость золота установила очередной рекорд, сообщает Bloomberg.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подешевел на 1,1% - до 1232,2 доллара за тройскую унцию.

На торгах во вторник контракт установил исторический рекорд, подорожав до 1254,5 доллара за унцию на фоне опасений обострения долгового кризиса в Европе и его распространения на крупные экономики региона, в частности, на Великобританию.