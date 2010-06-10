Фондовый рынок Польши демонстрирует снижение

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 после первого на этой неделе плюсового завершения дня в среду начал четверг снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, голубые фишки открылись снижением на 0,13%. В первые минуты торгов индекс пытался отыграть падение, но очень скоро начал снова снижаться.

К 9:20 по местному времени WIG20 просел на более чем 0,7%, что покрыло вчерашний рост индекса.

Как сообщал УНИАН, польские голубые фишки после двух дней падения на фоне позитива на мировых фондовых биржах закончил среду ростом на 0,68%.

Во вторник голубые фишки подешевели на 0,2% после 1-процентного падения в понедельник.

Справка УНИАН. Прошлую неделю фондовый рынок Польши закончил снижением на 2,5% на фоне слабой статистики из США и информации о возможных проблемах с обслуживанием долгов Венгрией.