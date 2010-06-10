Украина получила от ВТБ кредит в размере 2 млрд. долл.

Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. сроком на полгода.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Собеседник отметил, что деньги на счета Министерства финансов уже поступили.

При этом он подчеркнул, что данный кредит никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

«Это совсем другие деньги, и деньги, не связанные с договоренностями С.КИРИЕНКО и Ю.БОЙКО», – сказал источник.

Вместе с тем, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг это сообщение, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 27,997 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,412 млрд. грн., обязательства – 25,681 млрд. грн., уставный капитал – 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 2,316 млрд. грн.

Банк в I квартале 2010 года получил чистую прибыль 60 тыс. грн., в 2009 году – 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».