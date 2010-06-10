Тигипко исключает эмиссию гривни

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО исключает возможность проведения эмиссии гривни для покрытия дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, планируется ли использовать эмиссию для покрытия дефицита госбюджета, С.ТИГИПКО ответил кратко: «Нет».

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов Украины, за январь-апрель 2010 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в частности, дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн.

2 июня т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что по итогам пяти месяцев 2010 года дефицит госбюджета вписывается в запланированный годовой показатель 5,3% ВВП.

Справка УНИАН. В соответствии с законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», дефицит госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в частности, по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.