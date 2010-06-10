Нужно активизировать работу для получения кредита МВФ до осени

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает необходимым активизировать работу в Украине с тем, чтобы до осени этого года обеспечить возможность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, можно ли ожидать получения кредита МВФ в конце текущего – начале следующего года.

«Я уверен, что переносить решение по нашему соглашению с МВФ на осень, тем более – на конец года, нам не следует. Нам необходимо сейчас форсировать это соглашение и получить его. Я уверен, что мы получим соглашение МВФ», – сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что на данный момент переговоры с МВФ ведутся по разным направлениям.

«Мы будем стимулировать внутренний рынок, будем вести двусторонние переговоры, будем вести системные переговоры с МВФ, со Всемирным банком, с Европейским Союзом и будем готовить свой выход евробондов», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина полностью справляется с финансированием бюджета. «Пока что мы полностью справляемся с текущим финансированием бюджета. Более того, погашаем долги по социальным выплатам, которые не были начаты с 1 января 2010 года», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долл. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.