Курс покупки-продажи доллара в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 9 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,45 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 9,62 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,35-9,53 грн./евро, по продаже – в пределах 9,56-9,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 9 июня почти не изменился и сегодня составляет 0,2423/0,2520 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2499-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,46 грн./евро, продажи – на 0,6%, до 9,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,35-9,537 грн./евро, по продаже – в пределах 9,55-9,67 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня без изменений по сравнению с 9 июня – 0,2432/0,2524 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2499-0,2550 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,35/9,65 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,96 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,953 грн., евро – 9,40/9,65 грн., рубль – 0,2470/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9181, к евро – 9,509638, к российскому рублю – 0,24954.