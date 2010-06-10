Кабмин пояснил Раде, как нужно принимать бюджет...

Кабинет министров Украины предлагает изменить процедуру принятия Государственного бюджета в Верховной Раде. Это предусмотрено в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», который обнародован на сайте парламента.

В пояснительной записке указывается, что в проекте «оптимизируются процедуры рассмотрения и принятия Закона о Государственном бюджете Украины, а именно: определенны два чтения вместо существующих трех, что продлевает период его доработки ко второму чтению Кабинетом министров Украины совместно с уполномоченными представителями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета».

Кроме того, законопроектом предусмотрено введение новых и уточнение действующих понятий и сроков с целью обеспечения универсальности понятийной базы бюджетного законодательства и избежания двойной трактовки отдельных норм.

Законопроектом предусмотрено также уточнение основных функций главных распорядителей бюджетных средств.

Изменениями в Бюджетный кодекс предложено усовершенствовать порядок рассмотрения законопроектов, которые влияют на показатели бюджета (уменьшение поступлений бюджета или увеличение его расходов). Правительство предлагает, что в случае если такие законы будут приняты после 15 июля года, предшествующего плановому, они должны вступать в силу не раньше бюджетного периода, который следует за плановым.

Законопроектом предлагается ввести механизм среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, ориентированный на стратегические приоритетные задачи.

Одним из основных элементов бюджетирования устанавливается оценка эффективности бюджетных программ.

Напомним, на сегодня в Украине действует Бюджетный кодекс, основные положения которого были приняты еще в 2001 году.