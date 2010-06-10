Ахметов признан самым богатым украинцем

Ринат АХМЕТОВ третий год подряд признан самым богатым украинцем, за год его состояние выросло почти в два раза – с 9 до 17,8 млрд. долл.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН обозреватель журнала «Корреспондент» Александр ПАСХОВЕР, таковы результаты подготовленного его журналом совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга ТОП-100 самых богатых украинцев за 2010 год.

По его словам, Р.АХМЕТОВ является неоспоримым лидером рейтинга, имея существенный разрыв со всеми другими его участниками. По информации А.ПАСХОВЕРА, этот донецкий бизнесмен является не только самым богатым в Украине, но и самым состоятельным человеком в СНГ, опережая самого богатого россиянина на 2 млрд. долл.

В то же время А.ПАСХОВЕР отметил, что, в первую очередь, увеличение состояния Р.АХМЕТОВА объясняется ростом стоимости его активов в связи с улучшением экономической ситуации в мире. По словам обозревателя, подобная тенденция роста наблюдается и в отношении капиталов других участников ТОП-100.

Второе место в ТОП-100 занимает Игорь КОЛОМОЙСКИЙ с состоянием, оцененным в 6,5 млрд. долл., на 3-м месте - Геннадий БОГОЛЮБОВ (6,3 млрд. долл.), на 4-м - Виктор ПИНЧУК (3,1 млрд. долл.), на 5-м – Константин ЖЕВАГО (2,4 млрд. долл.). Замыкает первую десятку рейтинга собственник холдинга «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ с 1 млрд. долл. Суммарный капитал 100 самых богатых украинцев, по оценке «Корреспондента», составляет 66,5 млрд. долл.

По словам редактора отдела «Бизнес» журнала «Корреспондент» Влада ЛУНИНА, при анализе данного рейтинга очень выразительной является разница между капиталами его лидеров и теми, кто его замыкает. Так, по его информации, если лидер похожего рейтинга в Польше в 35 раз богаче того, кто находится на 100-м месте, в России данный показатель составляет 27 раз, то в украинском ТОП-100 его лидер (Ринат АХМЕТОВ) богаче находящейся на 100-м месте Оксаны ЕЛМАНОВОЙ в 593 раза.

По мнению представителя журнала «Корреспондент», «при такой концентрации капиталов в 2-5 руках ни о какой конкуренции не может быть и речи». Он также отметил, что входящие в украинский рейтинг бизнесмены, в основном, занимаются производством и экспертом сырья и полуфабрикатов, в то время как наиболее богатые европейцы заработали свои капиталы, широко применяя инновационные технологии.