МВД подтверждает информацию о задержании экс-главы банка «Надра»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ подтверждает информацию о задержании бывшего главы банка «Надра» Игоря ГИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Есть такая информация. Мне говорили о том, что он задержан, но бумаги (, подтверждающего этот факт – УНИАН), у меня еще нет», - сказал А.МОГИЛЁВ.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2009 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

С 10 февраля 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового положения банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

16 февраля прошлого года банк обнародовал информацию о том, что Игорь ГИЛЕНКО с 11 февраля 2009 года освобожден от должности председателя правления, президента банка «Надра» по собственному желанию.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом, и на 1 января с.г. составляла 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. его основными акционерами были: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.