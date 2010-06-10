Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9120/7,9200, к 12:00 сузился спрэд - 7,9140/7,9180. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9155/7,9190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9181.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2501/0,2504, к 12:00 цены понизились до 0,2500/0,2501. К закрытию цены установились на уровне 0,2501/0,2502.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6544 (-0,1356).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1960/1,2085.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,5190/9,5310, к 12:00 цены ушли вверх - 9,5355/9,5465. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 9,5185/9,5290.