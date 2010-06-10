Хорошковский занял 14-е место в рейтинге самых богатых в Украине

Глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ занял 14-е место в рейтинге самых богатых людей в Украине за 2010 год, подготовленном журналом «Корреспондент» и инвестиционной компаний Dragon Capital.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН обозреватель журнала «Корреспондент» Александр ПАСХОВЕР, стоимость состояния В.ХОРОШКОВСКОГО оценивается в 804 млн. долл. При этом, по его словам, основную часть оцененного состояния В.ХОРОШКОВСКОГО составляют принадлежащие ему медиа-ресурсы.

«Нигде в мире такого нет, чтобы шеф спецслужбы входил в число самых богатых людей в стране», - отметил А.ПАСХОВЕР.