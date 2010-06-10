Источник: кредит ВТБ будет использован для покрытия дефицита бюджета

Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. под 6,7% годовых, сроком на полгода, для покрытия дефицита Государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщил источник в банковских кругах Украины.

Собеседник агентства также сообщил, что кредитный договор был подписан на прошлой неделе и предусматривает право пролонгации три раза – каждые полгода.

«Предусмотрено право пролонгации трижды – каждые полгода. Фактически, общий срок 2 года. Минфин сможет использовать эти деньги для покрытия дефицита Госбюджета», - сказал источник.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на источник в правительстве, кредитные средства ВТБ в размере 2 млрд. долл. на счета Министерства финансов уже поступили. Причем кредитный договор никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

Вместе с тем, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг эту информацию, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 27,997 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,412 млрд. грн., обязательства – 25,681 млрд. грн., уставный капитал – 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 2,316 млрд. грн.

Банк в I квартале 2010 года получил чистую прибыль 60 тыс. грн., в 2009 году – 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».