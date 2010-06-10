За три месяца правительство погасило более 15 млрд. грн. внешних долгов, которые накопило прежнее правительство.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в Харькове на расширенном совещании по вопросам развития Харьковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«За три месяца мы погасили в общей сложности более 15 млрд. грн. Мы идем на это вынужденно, иначе в ближайшее время в парализованном состоянии могут оказаться многие отрасли экономики и сферы деятельности», - заявил А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что общее состояние экономики Украины остается крайне сложным, и мириться с таким положением дел Президент и правительство Украины не намерены.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство достаточно пристальное внимание уделяет оздоровлению финансового сектора, в частности, как в сфере государственных финансов, банковской системе, так и частному капиталу.

В ближайшее время главные действия правительства также будут сосредоточены на реализации перспективных инфраструктурных проектов и создании точек роста региональных экономик.

Кроме этого, убежден А.КЛЮЕВ, среди прочих мер важно восстановить платежную дисциплину всех категорий потребителей энергоресурсов. Он напомнил, что Харьковская область относится к группе наиболее крупных должников по расчетам за электроэнергию и природный газ.

Параллельно со срочными антикризисными мерами идет доработка и даже начата реализация системных реформ, которые затронут все сферы общественно-политической и экономической жизни страны, заявил первый вице-премьер-министр.