В России не задерживали экс-руководителя банка "Надра"

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию о том, что правоохранительные органы Российской Федерации задерживали бывшего главу правления банка "Надра" Игоря ГИЛЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, ссылаясь на информацию, полученную от российских коллег.

"Генеральная прокуратура Украины получила информацию от Генеральной прокуратуры Российской Федерации о том, что ГИЛЕНКО является гражданином РФ. В связи с этим правоохранительными органами РФ он не задерживался", - подчеркнули в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2009 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

Сегодня, 10 июня, министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ сказал, что располагает информацией о задержании бывшего главы банка «Надра» И.ГИЛЕНКО.

«Есть такая информация. Мне говорили о том, что он задержан, но бумаги (официального документа, подтверждающего этот факт – УНИАН), у меня еще нет», - сказал А.МОГИЛЁВ.