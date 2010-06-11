Азаров: Реальный дефицит бюджета за 5 месяцев - 1,4%

По итогам 5-ти месяцев, реальный дефицит бюджета составляет 1,4% от ВВП, что существенно меньше ожидаемых показателей по итогам года - 5,3%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью агентству “Ройтарс”.

Глава правительства утверждает, что за три месяца, который работает новый Кабинет министров, удалось навести порядок в государственном управлении и финансах, что уже дает позитивные результаты в экономике.

В частности, стабилизирован платежный баланс Украины, золотовалютные резервы увеличились на 2 млрд. долл., начался рост промышленного производства.

Также, по убеждению премьер-министра, государственный долг Украины сейчас находится на безопасном уровне, хотя предыдущим правительством был увеличен с 10% до 32% от ВВП.

«Я не понимаю политику, которую проводило предыдущее правительство. Как можно привлекать краткосрочные кредиты на шесть-девять месяцев под 30%? Это полная зависимость от заимствований и бездумность. А еще и принуждение предприятий к дорогим кредитам, ведь кто одолжит предприятию дешевле, чем правительству? Мы будем выходить на рынок заимствований только когда будет благоприятная ситуация, и будем привлекать кредиты исключительно на длительный срок и на выгодных для нас условиях», - сказал он.

Н.АЗАРОВ также проинформировал, что перед правительством поставлена задача в течение двух лет выйти на докризисный уровень ВВП. «Мы должны делать сейчас все, чтобы не за три года, а за два максимум, выйти на докризисный уровень ВВП, потому годовой прирост в 4,8% я считаю недостаточным», - отметил глава правительства.