"Налоговый кодекс в конце станет приличным документом"

Проект Налогового кодекса, одобренный на последнем заседании Кабинета министров, требует серьезных доработок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире "5 канала".

Он отметил, что за основу документа были взяты наработки по Налоговому кодексу, сделанные еще в 2007 году, когда правительство возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, и корректировки, сделанные на сегодняшний день, недостаточны.

С.ТИГИПКО уточнил, что при подготовке документа правительство рассматривало 2 варианта - быстрее принять документ до 15 июля с тем, чтоб нормы кодекса были применены для формирования госбюджета на 2011 год, или доработать документ и принять его с расчетом использования для подготовки бюджета на 2012 год.

Однако, придерживаясь в начале второго варианта, со временем С.ТИГИПКО изменил позицию.

"Я сначала тоже хотел хорошо его отработать и потом подать (в ВР - УНИАН). Сейчас я изменил позицию", - отметил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что в ближайшее время правительство активизирует меры по доработке Налогового кодекса с участием представителей работодателей и инвесторов.

"Вот на понедельник мы назначили совещание. Мы будем 2,5 часа работать в моем кабинете, изменяя те позиции, которые не устраивают работодателей, инвесторов, чтоб выйти на лучший вариант. И эти предложения мы будем вносить (в документ - УНИАН) через процедуру второго чтения (в ВР - УНИАН)», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в проект документа внес свои поправки и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

"Премьер-министр рассмотрел проблемные моменты. Много чего снял, разумного снял. Я уверен, что сейчас будет много критики по этому документу. Но это нас не пугает. Посмотрим, что будет в конце. Я уверен, что в конце у нас будет приличный документ", - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он также отметил, что даже доработанный для окончательного принятия документ идеальным не будет.

"Все моменты отшлифовать не удастся", - отметил С.ТИГИПКО, подчеркнув, что документ такого рода и масштаба необходимо будет дорабатывать, учитывая практические результаты его действия.

"Ни один закон такого размера и масштаба не может работать сразу хорошо. Но не надо этого бояться, потому что реальная практика его откорректирует", - отметил С.ТИГИПКО.