Оппозиционный Кабмин озабочен назначением российского кредита

Министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО выражает обеспокоенность отсутствием информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения кредита от российского банка «ВТБ» в сумме 2 млрд. долларов.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом он сказал журналистам.

По словам А.СЕНЧЕНКО, эти средства – “пирамида, которая загоняет Украину в большую финансовую яму и политическую зависимость от кредиторов”.

«У нас вызывает обеспокоенность практика непубличных действий украинской власти в вопросах внешних заимствований», - сказал он.

По словам А.СЕНЧЕНКО, подобные решения должны приниматься публично, с соблюдением соответствующих процедур, при согласии парламента, «поскольку это государство берет в долг, а не ЯНУКОВИЧ или АЗАРОВ лично».

«Все эти действия приводят к тому, что, в сущности, выстраивается финансовая пирамида, участником которой становится Украина», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО заметил, что если средства берутся на полгода, то возникает вопрос, из каких источников через полгода погашать эти средства.

«Анализируя госбюджет-2010 и намерения власти относительно финансирования своих фантазий, можно прогнозировать, что через полгода страна будет в намного худшем финансовом состоянии, чем сейчас. А это значит, что Украина вынуждена будет в который раз уже на худших условиях брать новые средства на погашение этого кредита и на погашение процентов», - сказал он.

А.СЕНЧЕНКО также выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения средств российского кредита

По его словам, формулировка «на погашение дефицита госбюджета» - это универсальная формула, которая позволяет по коррупционным схемам разворовать любые объемы средств.