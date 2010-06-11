Оппозиционный Кабмин озабочен назначением российского кредита
"Официальной информации нет"
Министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО выражает обеспокоенность отсутствием информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения кредита от российского банка «ВТБ» в сумме 2 млрд. долларов.
Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом он сказал журналистам.
По словам А.СЕНЧЕНКО, эти средства – “пирамида, которая загоняет Украину в большую финансовую яму и политическую зависимость от кредиторов”.
«У нас вызывает обеспокоенность практика непубличных действий украинской власти в вопросах внешних заимствований», - сказал он.
По словам А.СЕНЧЕНКО, подобные решения должны приниматься публично, с соблюдением соответствующих процедур, при согласии парламента, «поскольку это государство берет в долг, а не ЯНУКОВИЧ или АЗАРОВ лично».
«Все эти действия приводят к тому, что, в сущности, выстраивается финансовая пирамида, участником которой становится Украина», - сказал он.
А.СЕНЧЕНКО заметил, что если средства берутся на полгода, то возникает вопрос, из каких источников через полгода погашать эти средства.
«Анализируя госбюджет-2010 и намерения власти относительно финансирования своих фантазий, можно прогнозировать, что через полгода страна будет в намного худшем финансовом состоянии, чем сейчас. А это значит, что Украина вынуждена будет в который раз уже на худших условиях брать новые средства на погашение этого кредита и на погашение процентов», - сказал он.
А.СЕНЧЕНКО также выразил обеспокоенность отсутствием официальной информации со стороны украинской власти относительно целевого назначения средств российского кредита
По его словам, формулировка «на погашение дефицита госбюджета» - это универсальная формула, которая позволяет по коррупционным схемам разворовать любые объемы средств.