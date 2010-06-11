В США 20-й месяц подряд дефицит бюджета

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в мае 2010 года составил $135,93 миллиарда против $189,65 миллиарда годом ранее, сообщает Рейтер со ссылкой на министерство финансов.

Опрошенные Рейтер аналитики предсказывали, что майский дефицит бюджета США будет на уровне $140 миллиардов.

Правительство сообщает о бюджетном дефиците 20-й месяц подряд, что является рекордно долгим сроком.

Расходы в мае сократились до $282,72 миллиарда с $306,87 миллиарда годом ранее.

Поступления в казну были на уровне $146,80 миллиарда по сравнению с $117,22 миллиарда в мае 2009 года.

С начала 2009/2010 финансового года, который начался 1 октября, дефицит бюджета составил $935,61 миллиарда. В аналогичный период минувшего финансового года этот показатель был равен $992 миллиарда.