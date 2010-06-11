В состав акционеров «ПроКредит Банка» вошел немецкий KfW

Об этом говорится в пресс-релизе украинского банка, переданном УНИАН.

«3 июня банк завершил процедуру регистрации немецкого государственного банка KfW как акционера «ПроКредит Банка» в Украине. Доля KfW (Германия) составит 20% в уставном капитале «ПроКредит Банка», тогда как доля ProCredit Holding (Германия) уменьшится до 60% с 80%, доля ЕБРР (Лондон) сохранится на уровне 20%», – сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 2,729 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,231 млрд. грн., обязательства – 2,474 млрд. грн., уставный капитал – 227 млн. грн., собственный капитал – 255,341 млн. грн.

«ПроКредитБанк» в I квартале сократил убыток в 3 раза – до 16 млн. грн.

Акционерами банка по состоянию на 3 июня 2010 года являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 60%, KfW – 20%.

Банк KfW является одним из лидеров в сфере поддержки микрофинансирования, принимает участие в финансовых учреждениях, ориентированных на целевую группу малого бизнеса, по всему миру. Банк является частью группы KfW Bankengruppe, общий баланс которой по состоянию на 30 сентября 2009 года составил 396,6 млрд. евро.