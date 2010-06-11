Томенко: Власть снизила ставку за вхождение в коалицию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что партия власти теперь за вхождение представителей оппозиции в свою коалицию платит лишь 300 тыс. долларов.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью "Газете по-украински" (№ 85 от 11 июня).

"Из разговоров знаю, что перебежчикам платят "подъемные" - для морального успокоения. Начинали с нескольких миллионов долларов, а теперь говорят о 300 тысячах. Потом каждый месяц доплачивают "за вредность". Кому 10 тысяч долларов, кому 25. Осуществляют жесткий мониторинг: нужно ходить на заседания, голосовать", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, других депутатов, которые имеют большой бизнес, шантажируют невозвращением НДС. "Андрей ВЕРЕВСКОМУ, одному из самых серьезных бизнесменов в отрасли производства масла, сказали: "либо ты переходишь в коалицию, либо не отдаем сотни миллионов гривень законного налога на добавленную стоимость". Сегодня НДС - инструмент не только экономического, но и политического расчета", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто А.ВЕРЕВСКОМУ поставил такое условие, Н.ТОМЕНКО сказал: "Как я понимаю, руководство правительства".

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что депутатам из оппозиционных фракций за переход в коалицию предлагают 5 млн. долларов.

4 июня Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что некоторые депутаты от БЮТ вынуждены были войти в коалицию из-за зависимости от власти, поскольку бизнесу, которым они владеют, не возвращают, согласно закону, НДС. Другие, по ее словам, переходят в коалицию за деньги. "Сейчас за вхождение в коалицию отдают миллион долларов сразу, и потом 25 тысяч – ежемесячно. Все депутаты эти ставки знают", - отметила она.