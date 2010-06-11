Межбанк к 12:00: доллар и евро растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9135/7,9185, к 12:00 сузился спрэд – 7,9145/7,9175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2516/0,2518, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2517/0,2518. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,4699 (-0,1845).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2111/1,2113, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,5825/9,5915, к 12:00 цены повысились до 9,5855/9,5950.