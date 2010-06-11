Средний курс в комбанках не изменился – 7,92/7,95 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 10 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,48 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 9,67 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,38-9,55 грн./евро, по продаже – в пределах 9,61-9,91 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 июня не изменился и сегодня составляет 0,2424 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,4% – до 0,2530 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2509-0,2560 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,50 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 9,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,38-9,56 грн./евро, по продаже – в пределах 9,58-9,70 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня немного повысился по сравнению с 10 июня – до 0,2439/0,2534 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2509-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,38/9,65 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,96 грн., евро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,945 грн., евро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2470/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9169, к евро – 9,535906, к российскому рублю – 0,25074.