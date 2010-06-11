Отрицательное сальдо внешней торговли Украины сократилось на 5,8%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-апреле 2010 года составило 1 млрд. 881,2 млн. долл., что на 5,8% меньше, чем в январе-апреле 2009 года (1 млрд. 996,6 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-апреле т.г. экспорт товаров составил 14 млрд. 562,5 млн. долл. (на 28,1% больше показателя за январь-апрель 2009 года), импорт – 16 млрд. 443,7 млн. долл. (на 23% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-апреле 2009 года – 0,85).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 195 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-апрелем 2009 года, увеличилась доля черный металлов – с 28,1% до 30%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,4% до 7,2%, механических машин – с 6,2% до 6,8%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,1% до 3,9%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,5% до 6,1%, электрических машин – с 4,8% до 4,6%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,4%, удобрений – с 2,8% до 2,1%, семян и плодов масличных растений – с 2,3% до 1,1%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 3,7% до 5,3%, полимерных материалов, пластмасс – с 3,7% до 4,2%, черных металлов – с 2,2% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,9%, бумаги и картона – с 2,4% до 2,6%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 35,5% до 32,5%, механических машин – с 8% до 7,1%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 5,2% до 4,7%.

По данным Госкомстата, в апреле 2010 года экспорт товаров увеличился против апреля 2009 года на 37,7% и составил 4 млрд. 227,3 млн. долл., импорт – на 28,7%, до 4 млрд. 622,9 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам апреля текущего года составило 395,6 млн. долл. (в апреле 2009 года оно также было отрицательным – 520,8 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.