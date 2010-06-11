Минюст продолжит попытки вернуть средства Лазаренко

Министерство юстиции приложит усилия для возвращения в Украину средств, вывезенных экс-премьер-министром Украины Павлом ЛАЗАРЕНКО.

Об этом в интервью проекту “УНИАН-новости ЕС” сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (http://eunews.unian.net/ukr/detail/193827).

“Министерство юстиции будет продолжать эти шаги и прилагать усилия для того, чтобы часть того, что было вывезено из Украины, вернулось тем налогоплательщикам, чьи средства были забраны и вывезены за границу”, - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что сегодня этот вопрос выглядит достаточно сложным.

“Министерство юстиции занимается уже много лет этим вопросом. Мы работаем с нашими юридическими советниками страны пребывания, и я думаю, что это вопрос, учитывая особенности законодательства Соединенных Штатов, является достаточно непростым для решения”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как известно, П.ЛАЗАРЕНКО был осужден в США за «отмывание» денег.