Ляпина: нагрузка на малый бизнес увеличится в 3-4 раза

Правительственный проект Налогового кодекса увеличивает налоговую нагрузку на мелкий бизнес в 3-4 раза. В то время, как большим предприятиям, приближенным к власти, создают упрощенный режим налогообложения, возвращая кучмовские «зоны приоритетного развития».

Об этом в комментарии Официальному сайту «За Украину!» сказала народный депутат, заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения ЛЯПИНА.

Она обратила внимание на то, что правительство очень широко распространило информацию об утверждении «реформаторского» проекта Налогового кодекса, однако ни в одном официальном информационном источнике органов власти его текста нет. «Заинтересованным депутатам пришлось чуть ли не по-шпионски доставать проект этого кодекса, чтобы ознакомиться с ним», - сказала К.ЛЯПИНА.

По ее словам, в случае принятия этого документа будут ухудшены условия ведения бизнеса для самых мелких субъектов хозяйствования. «Для предпринимателей, которые стоят на базарах, отменяется фиксированный налог, по которому они существовали все это время, и остается действующим единый налог», - отметила депутат.

«Однако, кроме ставки единого налога, правительство предлагает предпринимателям платить социальные платежи за себя и наемных работников на общих основаниях. Это означает – если раньше предприниматель платил двести гривень единого налога, из которых, по меньшей мере, 90 шло на социальные платежи, то теперь эти двести гривень должны будут платиться в бюджет, а социальные платежи правительство предлагает платить дополнительно, - объясняет К.ЛЯПИНА. - По нашим предварительным подсчетам, лишь это может вдвое увеличить налоговую нагрузку на мелкий бизнес».

«Для этих же самых мелких предпринимателей проект Налогового кодекса предлагает отменить рыночный сбор. Казалось бы, нужно радоваться, однако вместо него вводится рыночный налог, который будет в 2-2,5 раза больше максимальной ставки рыночного сбора», - заметила член депутатской группы «За Украину!».

«То есть, для самых мелких субъектов налоговые нагрузки увеличатся в 3-4 раза, – отметила депутат. - Это абсолютно неадекватно. Особенно ввиду того, что в это же время предлагается создать специальный режим налогообложения для так называемых «зон приоритетного развития». То есть опять у нас пойдут предприятия, приближенные к власти, будут иметь значительно лучший режим налогообложения, чем все остальные по всей Украине. А заплатит за это малый бизнес, за счет которого будут лататься бюджетные дыры».