Зурабов допускает выделение ВТБ кредита Украине

Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ допускает, что кредит Украине был выделен Внешторгбанком России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я допускаю. Потому что такие переговоры велись в течение последнего времени, что средства, которые поступили сейчас в Украину, являются своего рода бридж-кредитом, выделенным одним из коммерческих банков правительству Украины на период до 6 месяцев под достаточно неплохие ставки – 6,7%», - сказал М.ЗУРАБОВ.

При этом посол не назвал сумму выделенного кредита. Он высказал надежду, что Украина сможет вернуть кредит через полгода, когда выйдет на рынок заимствований.

«То, что этот кредит выдал, насколько я информирован, Внешторгбанк, тоже является совершенно нормальным», - сказал М.ЗУРАБОВ, добавив, что «знает, что несколько коммерческих банков тоже были заинтересованы выдать такой бридж-кредит украинскому правительству».