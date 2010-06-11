Межбанк: доллар подешевел, но очень незначительно

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9135/7,9185, к 12:00 сузился спрэд - 7,9145/7,9175. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9125/7,9170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9165.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2516/0,2518, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2517/0,2518. К закрытию цены остались без изменений.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4999 (-0,1545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2090/1,2145.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,5825/9,5915, к 12:00 цены повысились - 9,5855/9,5950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 9,5935/9,6045.