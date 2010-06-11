Внесенный Кабинетом министров Украины в Верховную Раду проект Налогового кодекса требует доработки, считает лидер партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, “нужно взять тряпку и стереть с него пыль. Потому что она там накопилась с 2007 года. Это тот Налоговый кодекс, который готовился еще три года назад предыдущим правительством».

Он отметил, что внесенный проект Налогового кодекса базируется на устаревших принципах, и, кроме того, «все законы по вопросам налогообложения вбросили в один документ, сократили текст».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, проект Налогового кодекса существенно не меняет принципы налогообложения. «И поэтому очень хотелось бы, чтобы или правительство отозвало его на доработку, или чтобы ко второму чтению это был действительно документ, который предусматривает несколько вещей», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, Налоговый кодекс, в первую очередь, должен стимулировать развитие экономики Украины. «Что такое налоговая система? Это же не аппарат, который доит корову, которая называется экономика», - заметил А.ЯЦЕНЮК.