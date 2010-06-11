Кабмин и НБУ отменили еженедельный отчет Нацбанка

Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины отменили еженедельное предоставление Нацбанком правительству информации о рефинансировании банков.

Это предусмотрено в совместном постановлении Кабмина и НБУ №418 от 9 июня. Документом отменяется другое совместное постановление от 11 марта 2009 года, согласно которому НБУ был обязан еженедельно предоставлять Кабмину информацию об объемах выданных коммерческим банкам кредитов для поддержания их ликвидности.

Как сообщалось, в 2009 году возглавлявшая тогда правительство Украины Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о том, что процедура предоставления Нацбанком рефинансирования комбанкам является непрозрачной. По состоянию на начало марта 2009 года НБУ рефинансировал банки на 70 млрд. грн.

«То, что 70 млрд. грн. ушло, у меня вызывает только отчаяние, потому что собственники банков нашли модели «кинуть» этот банк и вывести эти 70 млрд. Да они Богу молятся сегодня на кризис, потому что они никогда бы в жизни за такие деньги свой банк не продали», - заявила Ю.ТИМОШЕКО 5 марта 2009 года в ходе совещания в Кабинете министров.

По ее заявлениям, «неправильное рефинансирование» стало причиной падения курса гривни. «То, что гривня рухнула, это последствия того, что первые 40 млрд., которые вывалили, они пошли на валютный рынок», - отметила тогда Ю.ТИМОШЕНКО.

Несмотря на все заявления Ю.ТИМОШЕНКО, до сегодняшнего дня официально не подтверждено и не доказано ни одно из обвинений в адрес НБУ.