НБУ заявляет об увеличении в обороте поддельных банкнот

Национальный банк Украины заявляет об увеличении в обороте поддельных банкнот номиналом 200 гривень образца 2001 года. Об этом говорится в телеграмме Главного управления Нацбанка по Киеву и Киевской области №08-025/13233.

«Сообщаем, что в соответствии со статистической информацией Национального банка Украины, количество выявленных на протяжении текущего года поддельных банкнот выпуска 2001 года номиналом 200 гривень среди банкнот, которые изымаются из наличного обращения, увеличивается. За 4 месяца 2010 года количество изъятых поддельных банкнот старого образца номиналом 200 гривень составило 96% от общего количества изъятых поддельных банкнот этого номинала», - говорится в телеграмме.

В НБУ утверждают, что указанные поддельные банкноты гарантированно определяются не только с помощью универсальных детекторов валюты с ультрафиолетовым контролем и автоматизированных систем обработки банкнот, а также при внимательном визуальном и тактильном контроле.

Как сообщалось, на сегодня в наличном обороте находятся банкноты номиналом 200 гривень образца 2001 года и 2007 года.