Межбанк открылся снижением доллара: 7,91/7,91 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9110/7,9170 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2502/0,2505 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,6385/9,6475 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2182/1,2184 (пятницу, 11 июня, - 1,2111/1,2113 долл. /евро).

В пятницу, 11 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9165 грн./долл.