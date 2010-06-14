Межбанк открылся снижением доллара: 7,91/7,91 грн.
11:00, 14 июня 2010Финансы
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Евро пошел вверх : 9,63/9,64 грн.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9110/7,9170 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2502/0,2505 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,6385/9,6475 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2182/1,2184 (пятницу, 11 июня, - 1,2111/1,2113 долл. /евро).
В пятницу, 11 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9165 грн./долл.
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