Эксперт: евро подрос против доллара на волне подъема рынка акций

Евро на прошлой неделе подрос против доллара США на волне подъема рынка акций, спровоцированного разговорами о том, что европейский долговой кризис вряд ли существенно повлияет на мировую экономику.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, «в настоящее время интерес к рисковым активам возвращается». Акции на ведущих мировых площадках выросли после того, как стало известно, что экспорт из Китая подскочил в мае на 48,5% в годовом выражении - максимально за шесть лет. Другой важный фактор роста евро - отклонение Конституционного суда Германии просьбы о запрете на выдачу финансовых гарантий другим странам.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, в четверг, 10 июня, центробанк Объединенной Европы сохранил величину базовой ставки рефинансирования без изменений. Пресс-конференция ЕЦБ оказалась более оптимистичной, чем прогнозировали участники: банк повысил прогнозы по темпам роста и инфляции на 2010 год. Глава ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ подчеркнул, что текущая политика монетарного смягчения является "временной по своей природе", еще раз напомнив рынку, что все может измениться раньше, чем ожидают инвесторы. Центробанк не увеличил объемы скупки облигаций, дав понять, что не считает, что экономическая ситуация настолько ухудшилась, что требуется введение новых мер. Глава ЕЦБ заявил, что не считает ослабление евро слишком резким, отметив, что у валюты есть все возможности сохранить свою ценность, так как она очень надежна.

По словам эксперта, выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ на прошедшей неделе также отметилось большим оптимизмом в отношении экономических перспектив США. Б.БЕРНАНКЕ признал, что, несмотря на умеренные темпы роста, восстановление продемонстрировало "важный переход" в новую фазу, указав на постепенное восстановление рынка труда. На рынках появились слухи о том, что Федеральный резерв готовит инструменты для сокращения ликвидности и выхода из режима мягкой монетарной политики.

В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что к завершению прошлой недели пара евро/доллар торговалась в зоне 1,2130. Если паре удастся закрепиться выше этой зоны, можно будет ждать продолжения роста, попытки прорыва в районе 1,2155/65 и дальнейшего подъема с попыткой тестирования ключевого сопротивления 1,2180/00.