Межбанк к 12:00: евро еще подросло

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9110/7,9170, к 12:00 сузился спрэд - 7,9130/7,9165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2502/0,2505, к 12:00 цены выросли - 0,2518/0,2519.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,4999 (-0,1545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2182/1,2184, а к 12:00 поднялись до 1,2217/1,2219.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6385/9,6475, к 12:00 цены ушли вверх - 9,6650/9,6755.