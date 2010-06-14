В ближайшие месяцы курс гривни не выйдет за пределы 7,8-7,9 долл.

В ближайшие месяцы курс гривни будет в рамках 7,8-7,9 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля Анатолий БАЛЮК в ходе круглого стола в Киеве в понедельник.

При этом он отметил, что если бы Национальный банк не выходил на валютный межбанковский рынок, то курс национальной валюты был бы на «несколько гривень выше». Кроме того, А.БАЛЮК высказал надежду в том, что НБУ в будущем не будет активно задействован в процессах, которые связаны с финансированием дефицита Государственного бюджета.

Справка УНИАН. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к доллару США: 100 USD США – 791,5800.