Кабмин усилит независимость Нацбанка

Кабинет министров планирует в течение июня подготовить законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном банке Украины" относительно усиления независимости Национального банка.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте Верховной Рады распоряжении Кабинета министров от 9 июня 2010 года № 1196-р "Об утверждении плана мер по выполнению в 2010 году Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза”.

Согласно распоряжению, новый законопроект должен отвечать Протоколу об Уставе Европейской системы центральных банков и Европейского Центрального банка.

Кроме того, правительство планирует подготовить еще два проекта законов по банковскому праву. В частности, речь идет о необходимости адаптации Закона "О банках и банковской деятельности" в части корпоративного управления и введения консолидированного надзора в соответствии с Директивой Европарламента и Совета ЕС от 14 июня 2006 года об учреждении и осуществлении деятельности кредитных учреждений.