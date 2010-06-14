Прогноз роста ВВП Великобритании понижен до 2,6%

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2011 год понижен до 2,6% с ранее предсказанных 3,0-3,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на первый доклад нового британского ведомства - Бюро по бюджетной ответственности.

В мартовском бюджетном послании тогдашний канцлер Казначейства (министр финансов) Алистер Дарлинг прогнозировал рост экономики в 1,0-1,5% на 2010 год и 3,0-3,5% на 2011 год. Теперь же прогноз роста британского ВВП уточнен следующим образом: 2010 год - 1,3%, 2011 год - 2,6%, 2012 и 2013 годы - 2,8%, 2014 год - 2,6%. "Мы ожидаем, что восстановление экономики ускорится в 2010 году и далее, по мере восстановления спроса со стороны частного сектора. Мы ожидаем, что тренд роста будет находиться чуть выше 2,25% в следующие три года и замедлится с 2014 года, когда демографические изменения приведут к снижению ресурсов рабочей силы. С 2011 года ВВП будет расти повышенными темпами по мере того, как экономика будет переориентироваться от потребления к инвестициям и превышению экспорта над импортом", - говорится в 88-страничном докладе ведомства.

По словам британских аналитиков, данный прогноз открывает дорогу для серьезных сокращений государственных расходов и бюджетного дефицита, которые, по мнению правительства, в настоящее время достигли угрожающих размеров. С другой стороны, это дает козыри и оппонентам сокращений госрасходов, поскольку показывает, что британская экономика еще не смогла полностью оправиться после кризиса и еще нуждается в массивной поддержке, пока бизнес еще не восстановил свои позиции.

Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility) было учреждено в мае 2010 года новым правительством страны. Оно формально независимо от правительства и призвано составлять сбалансированные макроэкономические прогнозы для бюджетных посланий правительства. Планируется, что коалиционное правительство Великобритании представит свой чрезвычайный бюджет на следующий финансовый год 22 июня этого года.