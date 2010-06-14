В четверг ВР рассмотрит проект Налогового кодекса

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не исключает, что в четверг может быть рассмотрен проект Налогового кодекса, предложенный правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на пресс-конференции.

Он напомнил, что на данный момент запланировано рассмотрение во вторник проекта Налогового кодекса, автором которого является народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК (фракция НУ-НС).

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что в соответствии с законодательством Украины парламент не может приступать к рассмотрению другого проекта Налогового кодекса, пока не рассмотрен предыдущий. А.ЕФРЕМОВ не исключает, что в случае, если парламент не поддержит Налоговый кодекс, предложенный Н.КАТЕРИНЧУКОМ, то уже на текущей неделе может быть рассмотрен проект Налогового кодекса, предложенный Кабинетом министров Украины.