Украина ведет переговоры с МВФ о программе сотрудничества на два года

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о реализации программы сотрудничества на два года. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире «Первого национального».

При этом он отметил, что сложный ход переговоров по предоставлению новой программы сотрудничества обусловлен тем, что МВФ потерял доверие к украинской власти в ходе работы по прежней программе предоставления кредитных средств.

«Главная сложность переговоров заключается в том, что ни одно из условий предыдущей программы, которые подписывали предыдущие правительство и Президент, не было выполнено, и никто не собирался их выполнять. МВФ утратил доверие к власти Украины и в этом основная сложность переговоров», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что при наличии доверия к власти, его правительству не нужно было бы доказывать и объяснять, что оно способно достичь дефицита бюджета по итогу 2010 года в размере 5,3% ВВП, как предусмотрено законом о Госбюджета.

«Когда мы говорим, что у нас в бюджете дефицит 5,3%, то для любой другой страны этого было бы достаточно – действует закон и правительство обязано выполнять закон. И у МВФ, в принципе, не должно возникать никаких вопросов, а у них возникают вопросы. Почему? Да потому, что предыдущее правительство им представило документ, подписанный Президентом и премьером, который не выполнялся», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер Украины также отметил, что прежний руководитель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ была «очень доверчива» при работе с украинской властью.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, несмотря на то, что переговоры с МВФ идут «достаточно непросто», есть надежда на их успешное завершение.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).