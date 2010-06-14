Межбанк: доллар снизился очень незначительно

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9135/7,9185, к 12:00 сузился спрэд 7,9145/7,9175. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9150/7,9158 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9156.

В Российской Федерации сегодня празднуют День России, в связи с этим торги по рублю были возможны только валютированием ТОМ. Так, рублевый рынок на ТОМ’е открылся котировками 0,2502/0,2505, к 12:00 цены выросли до 0,2518/0,2519. К закрытию цены остались без изменений.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2182/1,2184, а к 14:30 поднялись до 1,2218/1,2220. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6385/9,6475, к 12:00 цены ушли вверх - 9,6650/9,6755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,6740/9,6810.