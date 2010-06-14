Янукович предлагает сократить сроки налоговых проверок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает сократить сроки проведения налоговых проверок. Об этом говорится в проекте закона №6517 от 14 июня 2010 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, предлагается сократить срок плановой выездной проверки с 30 до 20 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства – с 20 до 10. Сроки внеплановой выездной проверки предлагается сократить с 15 до 10 рабочих дней, для субъектов малого предпринимательства – с 10 до 5. Согласно законопроекту, продлить сроки плановой выездной проверки можно будет не более чем на 10 рабочих дней (на сегодня – 15), а для субъектов малого предпринимательства – на 5 (на сегодня 10), внеплановой проверки – на срок до 5 рабочих дней (на сегодня – 10), а для малых предпринимателей – до 2.

Документом также предлагается отменить норму законодательства, согласно которой налоговые инспекции принимают решение о проведении внеочередной налоговой проверки без предупреждения налогоплательщика в случае, если налоговики получили информацию об уклонении ним от налогообложения.

Президент кроме прочего предлагает отменить норму о возможности приостановления проведения плановой или внеплановой выездной проверки на срок до 30 рабочих дней с дальнейшим ее продлением на неопределенный срок.

Также предлагается отменить нормы относительно учета в 2010 г. в составе валовых расходов налогоплательщика только 20% отрицательного значения объекта налогообложения, сформированного на 1 января 2010 г.