Эксперт: возобновление банками кредитования продолжается

Продолжается тенденция постепенного возобновления банками кредитования населения по наименее рискованным условиям, с предоставлением значительного авансового взноса и ликвидного обеспечения.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, уверенно растет количество программ автокредитования, которые предлагаются украинскими банками. Реальные процентные ставки колеблются от 23,94-30% годовых, сроки кредитования – от 1 до 3, гораздо реже до 5 лет, размер авансового платежа – не меньше 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по ипотечным кредитам условия сейчас следующие: процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается – 50% от стоимости недвижимости.