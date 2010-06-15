Moody's: банки ЕС уязвимы в случае системного кризиса

Банковская система Евросоюза более устойчива, нежели это принято сейчас считать. С такой оценкой выступило влиятельное рейтинговое агентство Moody`s, которое провело на днях собственный тест на устойчивость европейских банков, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую радиокомпанию BBC.

"Банки Евросоюза способны выстоять даже в условиях своих крупных потерь на финансовых рынках Греции, Испании, Португалии и Ирландии", - отмечается в отчете агентства.

Moody`s не раскрывает название тех банков, которые проходили проверку на надежность своих активов. Известно только, что их было 30, и они представляли 10 стран Евросоюза, включая Германию, Францию и Австрию.

Еще один из выводов исследования состоит в том, что хотя европейские банки уязвимы в случае возникновения системного кризиса в зоне евро, однако они обладают достаточной капитализацией, чтобы выстоять в случае финансовых потрясений или ухудшения общей экономической ситуации в Евросоюзе.